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4.4
sur 6
9
Avis
86%
recommandent ce produit
Dutsje
29/09/2017
België
Heel tevreden
Zeer goede lepeltjes, ze zijn fijn in de hand te houden en heel gemakkelijk proper te maken, we steken ze meestal mee in de vaatwasser en ze blijven er mooi uitzien, de tip van het lepeltje vind ik niet zo zacht, ook niet hard, maar toch tegen de eerste tandjes bestendig, enkel jammer van de hogere aankoopprijs, maar omdat ze duurzaam zijn vind ik ze toch het waard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+
Geliebter
11/03/2018
Deutschland
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
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Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Acheteur vérifié
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
L'embout souple n'est pas disponible aux États-Unis