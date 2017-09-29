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  • Cuillères de sevrage avec embout souple
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  • Cuillères de sevrage avec embout souple
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Philips AventCuillères de sevrage 6 mois et +

SCF710/00

4.4
| (9) Avis | 86% recommandent ce produit
Cuillères de sevrage avec embout souple
Cuillères de diversification alimentaire Philips Avent SCF710/00 pour accompagner l'évolution de votre enfant
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Diversification Avent

Cuillères de sevrage avec embout souple

0 % BPA

Nettoyage facile, passe également au lave-vaisselle

Manche long

Manche long

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4.4

sur 6

9

Avis

86%

recommandent ce produit

3
2

29/09/2017

België

België

Heel tevreden

Zeer goede lepeltjes, ze zijn fijn in de hand te houden en heel gemakkelijk proper te maken, we steken ze meestal mee in de vaatwasser en ze blijven er mooi uitzien, de tip van het lepeltje vind ik niet zo zacht, ook niet hard, maar toch tegen de eerste tandjes bestendig, enkel jammer van de hogere aankoopprijs, maar omdat ze duurzaam zijn vind ik ze toch het waard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+

11/03/2018

Deutschland

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Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.

Cet avis concerne le produit SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten

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11/03/2018

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Acheteur vérifié

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  1. L'embout souple n'est pas disponible aux États-Unis