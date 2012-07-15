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Arrêté
Sans BPA
4.1
sur 6
19
Avis
83%
recommandent ce produit
delfinelio7
15/07/2012
France
Ce produit rend les repas de bébé plus amusant
Plein de petit dessin de fruit et de légume qui intéresse et amuse bébé! idéal pour les repas, facile d'utilisation!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)
Ninil72
12/11/2012
Deutschland
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Jamy
12/11/2012
Deutschland
Acheteur vérifié
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.