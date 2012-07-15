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  • Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
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Arrêté

Philips AventEnsemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

SCF716/00

4.1
| (19) Avis | 83% recommandent ce produit
Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
Ensemble de repas pour bébé Philips Avent SCF716/00 adapté aux différentes étapes du développement de votre enfant
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Ensemble de repas pour les tout-petits

Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

  • Sans BPA

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

0 % BPA

Nettoyage facile, passe également au lave-vaisselle

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4.1

sur 6

19

Avis

83%

recommandent ce produit

2

15/07/2012

France

France

Ce produit rend les repas de bébé plus amusant

Plein de petit dessin de fruit et de légume qui intéresse et amuse bébé! idéal pour les repas, facile d'utilisation!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

12/11/2012

Deutschland

Deutschland

sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

12/11/2012

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

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