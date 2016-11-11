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  • Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
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Philips AventPetit bol pour enfant de 6 mois et +

SCF706/00

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
Petit bol pour enfant Philips Avent SCF706/00 pour accompagner l'évolution de votre enfant
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Bol pour enfant

Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

  • Blanche

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

0 % BPA

Peut s'utiliser au micro-ondes

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

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