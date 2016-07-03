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  • Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
  • Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
  • Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
  • Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

Arrêté

Philips AventLot de 2 bols pour enfant de 6 mois et +

SCF708/00

3
| (3) Avis
Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
Kit bol pour enfant Philips Avent SCF708/00 pour accompagner l'évolution de votre enfant
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Kit bol pour enfant

Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

  • Blanche

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

0 % BPA

Peut s'utiliser au micro-ondes

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 6

3

Avis

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 