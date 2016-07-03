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Arrêté
SCF708/00
Blanche
3.0
sur 6
3
Avis
Schu
03/07/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Niedlich und praktisch
Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
SasSun
23/08/2012
Nederland
Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...
Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!
Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden
Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden
villarefe
01/09/2013
Italia
si è rovinato dopo i primi utilizzi
dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi
Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)
Cet avis concerne le produit SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.