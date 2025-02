Brossage doux pour les gencives et dents sensibles

La brosse à dents Philips Sonicare 6100 offre un brossage en douceur, même pour les dents et les gencives sensibles. Grâce à la nouvelle tête de brosse S2 Sensitive dotée des brins les plus doux de Philips Sonicare, elle est spécialement conçue pour un nettoyage en douceur qui élimine jusqu'à dix fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.**