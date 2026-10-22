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Refurb Friday
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Secondes
CP2149/02
Câble USB-A pour une charge facile
Ce câble de charge USB-A permet de connecter votre étui de voyage avec chargeur à votre ordinateur portable ou à un adaptateur secteur USB compatible.
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Ce produit
Philips Sonicare
Câble de charge USB-A
14,49 €
F1 Standard nozzle
Canule de jet dentaire
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HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX740A
HX7400/06
Blanc
UE/Royaume-Uni
Longueur du câble : 95 CM
Power Flosser 3000 sans fil
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.