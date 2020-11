Glisse tout en douceur pour protéger votre peau

Un rasage de près des jambes et des autres zones du corps, en douceur. Le rasoir électrique féminin SatinShave Advanced Ladyshave vous laisse la peau douce, et peut même être utilisé sous la douche ou dans le bain. Une solution simple et pratique pour une peau parfaitement lisse et sans irritations. Voir tous les avantages