Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Rasoir à grille unique
Temps de charge de 8 h
4 accessoires
La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau, pour un rasage uniforme.
Les dents perlées devant et derrière la grille de rasage permettent au rasoir de glisser parfaitement sur votre peau, afin d'éviter les égratignures, pour un rasage respectueux de la peau.
Le manche ergonomique en forme de S est facile à guider et offre un meilleur contrôle et une meilleure portée sur l'ensemble du corps, à l'aide de mouvements naturels et précis
Récompenses
4.3
sur 6
253
Avis
92%
recommandent ce produit
maloutw
04/12/2020
België
Acheteur vérifié
super
super mais ne rase pas bien tout le corp apart ça fonctionne bien pour ma femme merci
Avantages
peut aller dans le bain
Contre
rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Jch48
23/06/2019
België
Appareil répondant bien à ce que l’on attend de lui !
Appareil élégant, facile à utiliser, ne blesse pas et réalise une coupe parfaite avec une autonomie idéale. Facile à nettoyer (sous l’eau). J’apprécie Philips, simple, pratique, efficace - que demander de plus ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Verolamy
15/04/2018
België
Parfait
Facile, pratique, peu encombrant. Parfait..............
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide