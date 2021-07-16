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CP0634
Grille de rechange pour tête de rasage
Cette grille de rasage constitue la barrière de protection entre votre peau et les lames du rasoir. Pour un rasage de près en toute sécurité et une peau douce et lisse.
BRE719/00
BRL129/00
BRL138/00
BRL149/00
BRL159/00
BRL127/00
BRL146/00
BRL126/00
BRL166/91
BRL176/00
Rasoir féminin
Satinelle
SatinShave
Rasoir féminin série 6000, 8000
Blanc
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.