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SatinShave AdvancedGrille

CP0634

2

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Grille de rechange pour tête de rasage

Cette grille de rasage constitue la barrière de protection entre votre peau et les lames du rasoir. Pour un rasage de près en toute sécurité et une peau douce et lisse.

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Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Grille de rechange pour tête de rasage

  • Rasoir féminin

  • Satinelle

  • SatinShave

  • Rasoir féminin série 6000, 8000

  • Blanc

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