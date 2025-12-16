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Utilisable sur peau humide ou sèche
Pour les jambes, le corps et le maillot
+ 4 accessoires
Jusqu'à 80 min d'autonomie
Système à 3 lames pour un rasage en douceur et sans irritations. Le rasoir est doté d'embouts de tondeuse barbe double face qui pré-taillent tous les poils. La grille de rasage avec ouvertures en forme de losange est conçue pour raser les poils pré-taillés en un passage.
Dites adieu aux irritations et aux rougeurs dues au rasage : 80 % des femmes déclarent avoir la peau lisse et sans irritation après utilisation.** Testé dermatologiquement sur les peaux sensibles.
Dans votre salle de bain ou en déplacement, il s'intègre parfaitement à votre routine. Sur peau sèche ou humide, c'est à vous de choisir.
Nouveau
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4.4
sur 6
866
Avis
92%
recommandent ce produit
Neila-h
16/12/2025
France
Pépite cet appareil là!
Je m’était dit que pour le prix il ne proposerais rien de spécial, quelle surprise!! Déjà il est très maniable, avec sa tête interchangeable il épouse vraiment toutes les zones. Il est léger, la durée d’autonomie est super longue alors qu’il ne prend pas longtemps à charger, c’est un gros plus. Mais ce que j’ai préféré c’est qu’il s’utilise aussi bien à sec que mouillé sous la douche, surtout, je me rend compte qu’au fil des semaines ma peau ne présente absolument aucune irritation ni petite imperfections que d’autre appareilles peuvent provoquer. Ma peau est super douce, en un temps record et l’appareil est pratique et super agréable à utiliser! Énorme coup de cœur. 10/10, vraiment!
Avantages
Autonomie, adaptation toutes zones, respectes les peaux sensibles
Contre
Je n’en trouve aucuns! (J’aurais peut être aimé avoir une pochette pour les voyages)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 6000 BRL127/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 6000 BRL127/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide
Yaya63
09/12/2025
France
Partie de promotion
Superbe rasoir
Ce rasoir est très pratique, il est très maniable. Après la peau est toute douce. Il est livré avec plusieurs accessoires pour pouvoir réaliser différent rasage. Par contre dommage que l’on ne puisse pas utiliser le rasoir lorsqu’il est en charge. Vraiment très bon rasoir et efficace
Avantages
Sa petite tê
Contre
On ne peut pas l’utiliser lorsqu’il est en charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL149/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL149/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide
Anahitch
01/12/2025
France
Partie de promotion
Un rasoir sans fil élégant et efficace
J’ai adoré le design de ce rasoir très élégant et malléable . Très ergonomique il ne glisse pas des mains meme sous l’eau . Sa double utilisation sur peau sèche ou humide et top car je peux soit me raser vite fait le matin pour mettre un collant soit prendre mon temps lors de ma douche . Aucune irritation ni sensation désagréable. Facile à ranger il mériterait d’avoir une belle pochette de rangement avec qui puisse accueillir l’ensemble du produit pour les voyages ou déplacements. La charge tient plusieurs utilisations à voir dans le temps . Il arrive à raser meme les pouls courts ça c’est vraiment top 👍🏼
Avantages
Très ergonomique et efficace meme sur poils courts
Contre
Manque une pochette de voyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide
76,2 % sont d'accord, HPT Pays-Bas, n = 42, 2025.
par rapport à leur rasoir féminin actuel, HUT Allemagne n = 49, 2021.
avec garantie de 2 ans.