La tête flexible glisse parfaitement sur vos courbes.

Découvrez notre premier rasoir féminin Philips doté d'une tête de rasage flexible, conçue pour vos courbes.*** La tête flexible glisse parfaitement sur vos courbes pour un rasage de près impeccable. Et pour les endroits difficiles à atteindre ? Aucun problème. Elle suit les contours de votre corps et un éclairage LED vous aide à repérer tous les poils. Personnalisez votre rasage avec les deux vitesses pour mieux contrôler la vitesse et l'intensité de votre épilation.