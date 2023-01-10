Capot de protection
Une pièce de votre rasoir féminin
This cap protects the shaving element of your facial hair remover, also during your travel.
Voir tous les avantages
Sélectionnez une option de paiement
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article Tous vos besoins satisfaits en un seul achat Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :
produits trouvés pour Aucun produit trouvé pour
Afficher {amount} produits supplémentaires Réduire Une pièce de votre rasoir féminin Vérifiez la compatibilité ci-dessous Épilateur spécial visage Set beauté série 9000 Rasoir féminin série 8000 Épilateur à lumière pulsée Lumea série 9900 Blanc
Afficher tout fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit
Spécificités Techniques
Pièces de rechange
Adapté aux types de produits
Produits récemment consultés
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.