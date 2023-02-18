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  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
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  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt

SatinShave AdvancedElektrisch scheerapparaat, nat/droog

BRL140/00

4.3
| (253) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
Ervaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. De SatinShave Advanced-ladyshave zorgt zelfs in bad of onder de douche eenvoudig en moeiteloos voor een gladde huid zonder irritatie.
Bekijk alle voordelen

Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt

  • Scheerapparaat met enkel scheerblad

  • 8 uur opladen

  • 4 accessoires

Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat.

Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

De parelvormige trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en krassen voorkomt.

Eerste epileerapparaat met S-vormige handgreep

Eerste epileerapparaat met S-vormige handgreep

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.3

van 5

253

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

2

18/02/2023

België

België

Geverifieerde koper

Het product voldoet prima

Handig in gebruik, ligt goed in de hand om mee te werken. ben tevreden over het product

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

11/01/2020

België

België

Geverifieerde koper

Philips satin shave advanced

Een zeer handig toestel, dat zowel nat als droog kan gebruikt worden! Geen kans op snijden bij het scheren en perfect om de benen bv rap bij te scheren na het aankleden. Niet rommelig, snel, heel precies en gemakkelijk in gebruik. Zonder draad! Dus je kan het in elke kamer gebruiken. Ook ideaal voor het scheren van de oksels, er zit een handig opzetstukje bij waardoor jouw huid strak getrokken wordt en de oksels zijn op 1,2,3 super glad.

Voordelen

Gemakkelijk in gebruik, draadloos, kan droog en nat gebruikt worden, laat geen rode bultjes achter

Nadelen

Scheert misschien een paar procent minder glad dan een scheermes, maar perfect voor heel snel te scheren en geeft echt een mooie resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

09/01/2020

België

België

Geverifieerde koper

Fijne scheerapparaat

Scheerapparaat met een mooie look, doet wat hij moet doen! Zacht voor de huid, makkelijk in gebruik, geen geknoei meer met scheermesjes

Voordelen

Gemakkelijk, mooi design

Nadelen

/

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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