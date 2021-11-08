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USB-kabel

CP1788

Een USB-kabel om uw apparaat op te laden

Een USB-kabel om je apparaat gemakkelijk op te laden via USB-poorten. Alleen compatibel met USB-apparaten

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BG3475/15

Controleer hieronder op compatibiliteit

Een USB-kabel om uw apparaat op te laden

  • Alleen compatibel met USB-apparaten

  • Zwart

  • Snoerlengte: 92 cm

  • 2 pinnen

Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

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