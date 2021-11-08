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CP1788
Een USB-kabel om uw apparaat op te laden
Een USB-kabel om je apparaat gemakkelijk op te laden via USB-poorten. Alleen compatibel met USB-apparaten
S8830/54
XP502/03
XP521/03
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE719/00
BRE738/00
BG3475/15
Alleen compatibel met USB-apparaten
Zwart
Snoerlengte: 92 cm
2 pinnen
Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.