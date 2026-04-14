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Nieuw
Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
Geniet dagelijks van een gladde scheerbeurt met extra bescherming voor uw huid. De Philips 5000X-serie met Sensitive-modus en SkinIQ-technologie helpt irritatie te minimaliseren voor een comfortabelere scheerbeurt, vooral als uw huid extra verzorging nodig heeft.
Power Adapt-sensor
Beschermende SkinGlide-coating
360° draaibaar scheerhoofd
De slimme gezichtsbeharingssensor meet de haardichtheid 250 keer per seconde en past het scheervermogen automatisch aan tijdens het scheren. Dit zorgt voor een moeiteloze, zachte scheerbeurt met consistente prestaties, ongeacht de dichtheid van uw baard.
Scheer met meer comfort. De beschermende SkinGlide-coating met 250,000 microparels per vierkante centimeter zorgt voor 30%** beter glijden op de huid om frictie en irritatie te verminderen.
Kies voor de Sensitive-modus als uw huid extra verzorging nodig heeft. Deze is ontworpen om een comfortabelere scheerbeurt te bieden bij dagelijks gebruik.
4.4
van 5
239
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
M ' Sport .
14/04/2026
België
Geverifieerde koper
LICHTGEWICHT
Altijd met scheerapparaten van PHILIPS gewerkt ( 50 j. )° Dit is het beste van mijn arsenaal .+ . M.VR.GR.
Voordelen
The best a men can get ...
Nadelen
none
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2025-03-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2025-03-14
alles geprobeerd
05/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
goede kenmerken
prima scheerapparaat. zou de 9000 serie wel eens gratis willen proberen
Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-15
Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-15
Te vreden klant
28/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Rustig stil en scheerd goed
Had hier voor een Brauwn maar deze schoor niet zo mooi als deze Philips 5000X en hij is ook zeer stil tegen over de Brauwn vergeleken
Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-28
Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-28
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Vergeleken met de Philips S3000-serie