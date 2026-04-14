ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*
  • Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*

Nieuw

Shaver series 5000XElektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

XP521/03

4.4

| (239) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*

Geniet dagelijks van een gladde scheerbeurt met extra bescherming voor uw huid. De Philips 5000X-serie met Sensitive-modus en SkinIQ-technologie helpt irritatie te minimaliseren voor een comfortabelere scheerbeurt, vooral als uw huid extra verzorging nodig heeft.

Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Met SkinIQ-technologie

Glad scheerresultaat. Extra huidbescherming*

  • Power Adapt-sensor

  • Beschermende SkinGlide-coating

  • 360° draaibaar scheerhoofd

Past zich aan de baarddichtheid aan voor moeiteloos scheren

Past zich aan de baarddichtheid aan voor moeiteloos scheren

De slimme gezichtsbeharingssensor meet de haardichtheid 250 keer per seconde en past het scheervermogen automatisch aan tijdens het scheren. Dit zorgt voor een moeiteloze, zachte scheerbeurt met consistente prestaties, ongeacht de dichtheid van uw baard.

Glijdt 30% soepeler over de huid**

Glijdt 30% soepeler over de huid**

Scheer met meer comfort. De beschermende SkinGlide-coating met 250,000 microparels per vierkante centimeter zorgt voor 30%** beter glijden op de huid om frictie en irritatie te verminderen.

Schakel over naar de Sensitive-modus voor extra scheercomfort

Schakel over naar de Sensitive-modus voor extra scheercomfort

Kies voor de Sensitive-modus als uw huid extra verzorging nodig heeft. Deze is ontworpen om een comfortabelere scheerbeurt te bieden bij dagelijks gebruik.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

239

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

14/04/2026

België

België

Geverifieerde koper

LICHTGEWICHT

Altijd met scheerapparaten van PHILIPS gewerkt ( 50 j. )° Dit is het beste van mijn arsenaal .+ . M.VR.GR.

Voordelen

The best a men can get ...

Nadelen

none

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2025-03-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2025-03-14

05/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

goede kenmerken

prima scheerapparaat. zou de 9000 serie wel eens gratis willen proberen

Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-07-15

Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-07-15

28/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Rustig stil en scheerd goed

Had hier voor een Brauwn maar deze schoor niet zo mooi als deze Philips 5000X en hij is ook zeer stil tegen over de Brauwn vergeleken

Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-05-28

Deze review is gemaakt voor Shaver 5000X series X5006/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-05-28

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Vergeleken met de Philips S3000-serie