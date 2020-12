Savez-vous que, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l'air de nos maisons peut être de 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur* ?

La pollution de l'air extérieur peut facilement pénétrer dans votre maison lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes. Mais même si elles sont fermées, la ventilation naturelle peut faire pénétrer chez vous des allergènes et de petites particules de moins de 2,5 micromètres.



Le pollen est un allergène d’intérieur courant libéré par les arbres, les herbes et les plantes, qui peut déclencher des symptômes allergiques. Un autre allergène d’intérieur est la poussière, qui contient des acariens, des composants minéraux et d'autres particules susceptibles de déclencher de graves réactions allergiques et de l’asthme.



Les polluants d’intérieur peuvent provenir de la cuisine, du nettoyage et des animaux domestiques. Les nouvelles décorations et le nouveau mobilier peuvent libérer des gaz et des composés organiques volatils.

Pour empêcher le développement de moisissures, bactéries et virus, le taux d’humidité de votre maison doit se situer entre 40 et 60 %. Une pièce bien humidifiée rend l’air plus confortable à respirer et empêche la peau de s’assécher.

*Les valeurs réelles représentent des ratios intérieur/extérieur de 1,62 à 6,37 pour les mois d’été et de 2,05 à 10,99 pour les mois d’hiver. Texte et illustration provenant de : T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320 ; données originales provenant de : B. Wang et al. / Atmospheric Environment 41 (2007)2851–2861.