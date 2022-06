Avant d’examiner le rôle d’un purificateur d’air sur les microbes et virus, penchons-nous d’abord sur ce que sont les virus. Il s’agit de micro-organismes incapables de se reproduire eux-mêmes. On peut les définir comme des parasites intra-cellulaires, car ils ne peuvent se répliquer qu’après avoir infecté d’autres cellules hôtes. L’utilisation d’un purificateur d’air antivirus peut aider à filtrer les maladies virales circulant dans l’air de votre maison, empêchant ainsi les virus de se reproduire et vos proches de les respirer.Les virus sont composés d’une ou plusieurs molécules et peuvent être enfermés dans une coquille de protéine. Les scientifiques ont constaté que leur diamètre varie de 20 à 250-400 nanomètres. Le purificateur d’air Series 3000i est capable d’éliminer jusqu’à 99,9 % des virus et des particules ultra-fines mesurant jusqu’à 0,003 micron (soit 3 nanomètres !). C’est donc le modèle idéal de purificateur d’air contre les microbes et virus.