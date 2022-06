Même lorsque l’humidité n’est pas un problème dans votre chambre, vous constaterez que purifier l’air élimine les irritants et peut améliorer la qualité de votre repos. En effet, il existe un lien réel entre la qualité de l’air et le sommeil, surtout si vous souffrez d’allergies.Mettre quelques plantes purifiantes dans votre chambre peut vous aider à améliorer la qualité de l’air et de votre nuit. Sinon, utiliser un purificateur d’air vous permettra de mieux dormir. Vous vous demandez à quoi sert un purificateur d'air ? Allumez par exemple le purificateur d’air Philips Series 3000i avant d’aller au lit pendant 6 minutes, et il éliminera jusqu’à 99,9 % des virus, allergènes et aérosols de l’air, pour aider à nettoyer l’air et faire de votre chambre un véritable temple du sommeil.