Gezien het feit dat we een derde deel van ons leven slapend doorbrengen (als we die gouden acht uur per nacht halen), is het belangrijk dat onze tijd in bed van goede kwaliteit is – en de slaapkameromgeving speelt daarbij een grote rol. Het is logisch dat het verbeteren van de luchtkwaliteit in je huis direct verband heeft met het verbeteren van de slaapkwaliteit, dus lees verder om alles te weten te komen over de beste luchtvochtigheid in je slaapkamer en de ideale slaapkamertemperatuur. Hoe slaap je beter? Je ontdekt het hier!