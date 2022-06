Comment fonctionne un humidificateur d'air ?



Trouver le bon taux d’humidité contribue grandement à une maison saine. Un niveau confortable se situe entre 30 % et 60 %1, mais s’il dépasse les 70 % sur une période prolongée, des problèmes peuvent apparaître, comme le développement de moisissures ou la prolifération de bactéries et d’acariens. À l’inverse, si le niveau d’humidité tombe en dessous de 30 %, l’air devient trop sec, ce qui risque de provoquer des symptômes tels qu’une peau déshydratée, des lèvres fissurées, des allergies, des maux de tête, une toux et des yeux irrités. La solution ? Optez pour un humidificateur. Dans ce guide, nous vous expliquerons à quoi sert un humidificateur d’air, comment l’utiliser et les avantages qu’offre ce type d’appareil.