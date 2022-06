En quoi un purificateur d’air est-il utile pour améliorer la qualité de l’air des bureaux et des salles de classe, et pourquoi en acheter un ? Toute personne qui cherche à améliorer la qualité de l’air intérieur au bureau et à l’école devrait penser à investir dans un purificateur d’air. Ils aident à assainir l’air environnant, en éliminant les polluants qui peuvent déclencher des allergies, ce qui rend la pièce plus confortable pour tout le monde.



Le plus grand avantage d’un purificateur d’air pour le bureau ou pour une salle d’étude est qu’il rend l’air plus sain. Saviez-vous que les purificateurs d’air peuvent filtrer les virus en suspension dans l’air ? Avec des appareils efficaces comme le purificateur d’air Series 3000i, jusqu’à 99,9 % des aérosols, y compris ceux qui pourraient contenir des virus respiratoires, sont éliminés de l’air. Il peut couvrir efficacement une superficie allant jusqu’à 135 m².



Voici donc nos quelques conseils pour améliorer la qualité de l’air dans les bureaux et les salles de classe. Que ce soit pour des étudiants ou des employés, mettez-les en pratique pour leur garantir un air plus propre et un environnement plus sain.



