On estime que jusqu’à 1 personne sur 5 souffrira d’une allergie au pollen au cours de sa vie1. Le rhume des foins est une réaction allergique causée par des particules de pollen qui entrent en contact avec les yeux, le nez, la bouche et la gorge.



Différents pollens sont libérés à différents moments de l’année et affectent les gens différemment, certains plus que d’autres. Les trois principales sources d’allergie au pollen et les périodes auxquelles ils entrent en action sont :





le pollen d’arbres au printemps



le pollen de graminées entre la fin du printemps et le début de l’été



le pollen d’herbacée, comme l’herbe à poux, à la fin de l’automne





N’oubliez pas de solliciter une aide médicale, en discutant avec votre pharmacien ou votre médecin généraliste, si vous n’êtes pas sûr de vos symptômes ou s’ils sont sévères.