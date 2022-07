Blanc de poulet farci aux herbes et choux de Bruxelles

Préparation

1. Ces succulents filets de poulet imprégnés de beurre aux herbes et assaisonnés avec du paprika fumé transforment un simple plat de poulet en repas gorgé de saveurs. La farce au beurre enrichie d’herbes fraîches et de citron rend la viande incroyablement juteuse et parfumée. Nous avons d’abord fait cuire les choux de Bruxelles à l’air et à la vapeur pour que leur intérieur soit tendre, puis nous les avons fait rôtir avec les filets de poulet par-dessus. De cette façon, les choux de Bruxelles sont croustillants à l’extérieur et ils absorbent le jus de cuisson. Suggestion : ajustez le type et la quantité d’herbes à votre convenance. Vous pouvez utiliser des épices et herbes sèches également !