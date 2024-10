Les produits Philips sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées et offrent d'excellentes performances, ainsi qu'une simplicité d'utilisation et d'installation. En cas de difficulté lors de l'utilisation de votre produit, nous vous conseillons de consulter au préalable le manuel d'utilisation ou les informations disponibles dans la section consacrée à l'assistance sur ce site Web. Vous y trouverez (selon le type de produit) un manuel d'utilisation téléchargeable, les questions fréquemment posées et un forum d'assistance. Si votre produit tombe en panne, Philips prendra en charge sa réparation gratuitement si vous nous informez de la défaillance pendant la période de garantie et à condition que le produit ait été utilisé conformément au manuel (dans un environnement adéquat, par exemple). Pour certaines catégories de produits, il est possible qu'une entreprise partenaire de Philips se porte garante du produit ; veuillez consulter la documentation fournie avec votre produit. Si vous faites réparer votre produit en Belgique alors que l'achat a été effectué à l'étranger, Philips mettra tout en oeuvre pour que votre produit soit réparé selon les conditions de garantie du pays où le produit a été acheté. Ce document s'applique uniquement aux produits de grande consommation. Les produits professionnels sont soumis aux conditions de garantie du contrat de vente ou d'achat.