Toujours prêt

Une simplicité totale ! Ce fantastique casque True Wireless est fourni avec un boîtier de charge ultra-compact que vous pouvez glisser dans votre poche, pour une solution son fiable et pratique partout où vous allez. Résistance à la transpiration et aux éclaboussures IPX4, et jusqu'à 18 heures d'autonomie ! Voir tous les avantages