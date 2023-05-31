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Niet meer leverbaar
TAT1207BL/00
Oordopjes met een comfortabele pasvorm
Superklein oplaadetui
IPX4, zweet- en waterbestendig
Tot 18 uur afspeeltijd
Deze comfortabele oordopjes passen goed in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. Hoor elke beat en elk woord! Geniet van echt comfort met zachte, verwisselbare siliconen oordopjes in drie maten.
Deze superkleine etui geeft u echt vermogen in een klein formaat. Als de koptelefoon volledig is opgeladen, hebt u 6 uur afspeeltijd en een volledig opgeladen etui voegt nog eens 12 uur toe. Voor een snelle boost laadt u uw hoofdtelefoon 15 minuten op voor een extra uur!
Met een IPX4-classificatie en krachtige drivers van 6 mm kunt u onder alle weersomstandigheden genieten van geweldig geluid! De koptelefoons zijn volledig spatwaterbestendig, u hoeft zich dus geen zorgen te maken over een beetje zweet of regen.
2.3
van 5
12
Reviews & awards
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Voordelen
Noise resistant
Nadelen
Low high volume
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1207WT True Wireless Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1207WT True Wireless Headphones
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Voordelen
Hållbara
Nadelen
Lite "klumpiga" i örat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless-hörlurar