Jeg har lige købt disse i fredags i Power, til 169,- jeg kunne lige så godt have smidt pengene ud af vinduet, fordi sådan føles dette køb. Først var de 100 år om at tilkobles telefonen ja Bluetooth, men lyden, den er simpelthen så ringe. Det er skrat! Og ingen bas. Det gider man ikke og hører musik på, hvilket jeg ville bruge dem til. Lad være med at købe dem, du bliver skuffet!