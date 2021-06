Parfaitement compatible avec Skype et tout autre service de messagerie

La webcam et son logiciel ont été conçus pour être compatibles avec Skype et d'autres systèmes de messagerie. Ajoutez des vidéos dans Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger et autres services de messagerie gratuite. Elle fonctionne également avec Windows Messenger et NetMeeting pour les vidéoconférences à plus de deux personnes. Elle est aussi évolutive, ce qui vous permettra de bénéficier des technologies du futur.