Seulement trois éléments pour un nettoyage facile

Le biberon Philips Avent ne comprend que trois éléments, afin de faciliter son nettoyage, et il dispose d'un capuchon de protection pour un rangement et un transport hygiéniques. Une étude clinique a comparé le design du biberon Philips Avent à celui d'une autre marque connue sur une période de 12 mois. Les résultats ont montré que les mamans ont été plus satisfaites du biberon Philips Avent quant à la simplicité du nettoyage (p=0,04) et de l'assemblage (p=0,02).