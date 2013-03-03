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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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Philips AventTétine Anti-colic

SCF632/27

4.4
| (16) Avis | 88% recommandent ce produit
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre tétine Anti-colic est conçue pour une tétée ininterrompue. L'air est dirigé vers le biberon, et non dans l'estomac de bébé. Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, et réduit les interruptions de tétée pour plus de confort.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • 2 pièces

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 6

16

Avis

88%

recommandent ce produit

3

03/03/2013

France

France

la gamme à choisir les yeux fermés

Maman d'un grand garçon de 4 ans et de jumeaux, j'ai opté pour la gamme AVENT pour l'ensemble de mes enfants, aucun problème de reflux, aucun problème de digestion. Les tétines vieillissent très bien, les biberons sont très résistants et la forme ronde des biberons est tout à fait adaptée aux mains des bébés. A conseiller plutôt 2 fois qu '1 aux mamans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic

13/06/2012

France

France

Génial!

J'allaite au sein et je donne occasionnellement des biberons de lait maternel à mon bébé qui n'a aucun problème avec ces tétines. J'avais déjà adopté pour mon premier enfant, je récidive pour le second!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

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13/06/2012

France

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Génial!

J'allaite au sein et je donne occasionnellement des biberons de lait maternel à mon bébé qui n'a aucun problème avec ces tétines. J'avais déjà adopté pour mon premier enfant, je récidive pour le second!!

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.

  2. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.

  3. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.

  4. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011