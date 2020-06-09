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2 pièces
Tétine à débit moyen
3 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
4.4
sur 6
13
Avis
85%
recommandent ce produit
Sofya
09/06/2020
France
Employé Philips
Acheteur vérifié
Super
[Employee of philipsglobal] Je ss tres satisfait pour mon achat Livraison très rapide Bien soigné
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF633/27 Tétine Anti-colic
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ponney
27/07/2015
France
Excellent Produit
Tétine résistante, souple. Aucune régurgitation, facile d'entretien. Bébé adhère très bien a ces tétines.
Oui, je recommande ce produit
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Titiminimoi
30/05/2015
France
Acheteur vérifié
Produit Excellent
La qualité de la tétine est excellente. Bébé l'a bien en bouche. Facile d'entretien. Le transfert du sein avec le biberon a été un succès.
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011