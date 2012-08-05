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Niet meer leverbaar
1 fles
125 ml
Speen voor pasgeborenen
0m+
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Tijdens het voeden zorgt het antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor dat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby. Je baby bepaalt de melktoevoer, net als bij de borstvoeding.
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.
4.1
van 5
17
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle
effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle
MUMMYMAGM
29/07/2012
United Kingdom
fab bottle
this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.
Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle
Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die met deze fles worden gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen, 2008.)
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.