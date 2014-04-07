Wij zijn met Avent flessen begonnen toen ons dochtertje 7 maanden was. Ze heeft eerst een hele tijd borstvoeding gehad en had daardoor een flinke zuigkracht. De speen met vier gaatjes ging daardoor veel en veel te snel, binnen twee minuten de fles leeg na zich verschillende keren flink verslikt te hebben. Drie gaatjes was ook te snel, twee gaatjes was prima! Ook al is deze speen bedoeld voor kindjes van 1 maand, wij gebruiken hem nog steeds en ze is nu 15 maanden! De andere gaan nog steeds te snel.