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2 stuks
Speen voor pasgeboren baby's
0m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.2
van 5
15
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
verbatim158
01/11/2013
Deutschland
Tolles Produkt!
Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF631/27 Anti-colic Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF631/27 Anti-colic Sauger
verbatim158
01/11/2013
Deutschland
Geverifieerde koper
Tolles Produkt!
Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF631/27 Anti-colic Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF631/27 Anti-colic Sauger
Mami88
05/10/2011
Deutschland
Einfach sehr gut!
Wieder einmal hält Avent seine Versprechen: Unser Kleiner geht nach wie vor auch an die Brust, allerdings spuckt er da die Hälfte aus und schluckt viel Luft (weshalb wir überhaupt erst angefangen haben, abzupumpen und mit der Flasche zu füttern.), mit Flasche ist das merklich weniger geworden. Er ist weniger aufgetrieben und schreit dementsprechend auch weniger. Und im Gegensatz zu den NUK-Saugern bekommt er hier auch was raus. Bis jetzt ist noch keiner der Sauger undicht o.ä. geworden, obwohl wir nur 2 haben, sprich sie sind im Dauergebrauch und werden dementsprechend oft benutzt/gereinigt/dampfsterilisiert. Mit dem Deckel ist die Flasche wirklich dicht, auch beim Erwärmen bzw wenn man mal eine Flasche aus Pulver aufschüttelt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF631/27 Anti-colic Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF631/27 Anti-colic Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011