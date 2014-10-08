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  • Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
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Arrêté

Philips Avent VIAPots de rechange Avent

SCF616/10

3.9
| (10) Avis | 90% recommandent ce produit
Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
Le système de conservation Philips Avent est un système de conservation polyvalent qui permet un gain de place. Il est conçu pour s'adapter à l'âge de votre bébé. Utilisez le même pot pour conserver du lait maternel et la purée de votre bébé. Compatible avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Pots de rechange pour conserver le lait (couvercles non fournis)

Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

  • 240 ml

Système avec couvercles vissables hermétiques

Système avec couvercles vissables hermétiques

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Stockez la nourriture de votre bébé

Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.

Transportez la nourriture de votre bébé avec vous

Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 6

10

Avis

90%

recommandent ce produit

3

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Oui, je recommande ce produit

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25/09/2011

España

España

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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