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Arrêté
4 x 100 g
Toutes les tétines et tous les becs Philips Avent peuvent être utilisés avec le pot de conservation pour lait maternel Avent (tétines non comprises).
Recueillez votre lait directement dans le pot à l'aide d'un tire-lait Philips Avent.
4.3
sur 6
60
Avis
81%
recommandent ce produit
maryline89
25/02/2013
France
Produit performant
Très bon produit de très bonne qualité. Embout imitant le sein ce qui permet l'alternance sein et biberon. La forme du biberon et très intéressent, facile à manier dans toute les positions. Assemblage simple et facile et très facile à nettoyé !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Grumpy27
26/07/2012
France
Très bon produit
Mon bébé apprécie ce biberon et donc moi aussi! Les tétines s'adaptent facilement, pas de fuite. Il m'a servi pour les premiers biberons et maintenant pour proposer de l'eau en cours de journée pendant les grosses chaleurs.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Soizic
16/10/2011
France
Très efficace
Très facile à utiliser et très efficace contre les coliques. Par contre avec certains types de lait plus ou moins gras, il n'est pas facile à nettoyer.
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.