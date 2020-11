Eenvoudige opslag van moedermelk en voeding

Je kunt de Philips AVENT SCF680/04-bewaarflessen voor moedermelk in de koelkast of vriezer bewaren. Kolf rechtstreeks in de bewaarflessen door deze aan je borstkolf te bevestigen. Vervang het afsluitplaatje eenvoudig door een speen voor het voeden (spenen niet meegeleverd). Bekijk alle voordelen