Wij weten niet of het aan onze dochter, aan het speentje of aan allebei ligt, maar wij hebben het geluk dat ze bijna nooit spuugt, weinig huilt en een goede slaper is. Wij hebben altijd Avent-speentjes gebruikt en zullen dat daarom ook blijven doen. (Vaak geef je voeding in een relatief donkere kamer, vooral 's nachts. De markering van de verschillende standen van dit type speentje mag daarom iets duidelijker, bijvoorbeeld in een contrasterend kleurtje.)