Au vu des commentaires négatifs sur les différents forums de certains utilisateurs et devant accoucher d'ici peu je me suis décidée à tester mon chauffe biberons ; élément indispensable pour moi à la maternité et je me voyais mal "galérer" à faire chauffer le biberon alors que bibou serait en pleurs ... et le test fût une réussite , et ce à plusieurs reprises !! donc petit conseil , garder précieusement ce "post-it" à proximité (quitte à le scotcher dessus) *Avant toute chose sachez que j'ai suivi le conseil d'une internaute , j'ai ajouté un verre doseur qui entre parfaitement dans la boite et du coup doser 30 ml n'est plus du tout un souci : les verrines cadeau de chez mon "boucher préféré" sont parfaites : j'ai versé 30 ml dans un biberon que j'ai ensuite transversé dans cette verrine et sur laquelle j'ai indiqué au marqueur (faites un trait tout autour) la graduation 30 ml : voici ma dose d'eau ; *Une fois la quantité choisie (pour moi test avec de l'eau du robinet , + ou - à température comme à la maternité dira t-on ) soit 60 ml , j'ai versé deux verres doseurs puis j'ai fermé le couvercle (impératif sinon ça clignote et on croit que le chauffe bib est défaillant ...) ; *Donc couvercle fermé surtout , on presse 3 secondes sur le bouton d'allumage et hop , le chauffe bib s'allume ; on continue TOUJOURS avec ce même bouton et on choisit le "bib" puis le réfrigérateur , je n'ai pas pris la maison car après plusieurs essai ça reste relativement froid , donc nous sommes sur bib+ réfrigérateur , on passe à l'étape suivante ; *On choisit avec le bouton "<" qui nous demande la quantité demandée à réchauffer : je choisi de d'appuyer deux fois pour arriver à 55 (soit 60 ml) ensuite on patiente une petite seconde (voire deux secondes tout au +)et on réappuie sur "<" pendant 3 secondes (comme pour démarrer) , ON NE TOUCHE PLUS A RIEN , logiquement (et pour moi à chaque fois) les deux mesures 30 et 55 clignotent (ça veut dire que l'étape de chauffe commence) on va finir par entendre une petite ébullition (vers la fin de l'étape bien souvent) et là ça va biper ; *Le bibi est prêt !! il est bien évident que l'on "teste" avant de donner à son petit bout , chez moi c'est s-y-s-t-é-m-a-t-i-q-u-e ; et vous remarquerez que la température est idéale ! *Ne pas oublier de fermer le couvercle à nouveau pour pouvoir éteindre le chauffe biberon , moi , je changerais chaque fois l'eau pour éviter qu'elle ne stagne dans le fond et surtout ce sera pratique de re-doser ensuite ... Petite astuce aussi pour le détartrage , j'utilise antikal en spray , on laisse agir 5 bonnes minutes , on rince à l'eau claire , c'est miraculeux ! Voilà , pour un séjour "anti-galère" à la maternité , à conserver sur un post-it , idéal pour profiter au maximum de vos petits trésors !!!