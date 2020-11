Faites cuire à la vapeur, retournez, mixez et servez

Préparez vous-même et en toute simplicité des repas sains pour votre bébé grâce au robot cuiseur vapeur et mixeur Philips AVENT : faites cuire les fruits, les légumes, le poisson ou la viande, puis soulevez et tournez simplement le bol pour mixer les aliments sans avoir à les transférer.