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Arrêté
Biberon 125 ml inclus
Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.
L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.
Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.
4.2
sur 6
9
Avis
88%
recommandent ce produit
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF300/20 Handmilchpumpe
Oui, je recommande ce produit
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Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF300/20 Handkolf
Oui, je recommande ce produit
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Anke36
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.