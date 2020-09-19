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Confort et confiance ultimes
Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au long de votre période d'allaitement. Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
Coussinets d'allaitement jetables
Le voile supérieur alvéolé est doux et agréable sur la peau.
Le cœur ultra-absorbant permet de piéger l'humidité et de maintenir votre peau sèche jour et nuit.
La couche externe est respirante et anti-fuites, pour des vêtements secs.
4.7
sur 6
128
Avis
98%
recommandent ce produit
Laloula
19/09/2020
France
Partie de promotion
Ce produit est la perle rare
Maman de trois enfants, j'étais tout le temps entrain de me battre pour essayer de trouver un produit qui le satisfaisait au niveau de l'allaitement. Depuis que j'ai découvert les coussinets d'allaitement Philips je ne peux plus m'en passer. La tenue est incroyable , plus aucune fuite, et tellement doux que j'oublie parfois que j'en utilise. J'en rachèterais sans hésiter et en parlerais a toutes les futurs mamans... Je cherchez pas plus loin, achetez simplement les coussinets jetables Philips, ils sont géniaux!!!#philips
Avantages
Anti fuite, doux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement
Date d'utilisation 2020-08-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement
Date d'utilisation 2020-08-19
Macha_ld
17/09/2020
France
J adore ce produit
C’est un produit que j’ai adoré tester. Je continuerai à l’acheter une fois le paquet terminé. Les petits paquets individuels sont très pratique pour le transport est très hygiénique. Facile d’utilisation, très absorbant, invisible lorsqu’il est placé dans le soutien-gorge, que de points forts qui font que je ne peux que recommander ce produit
Avantages
Simple d’utilisation, pratique, très absorbant.
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement
Date d'utilisation 2019-08-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement
Date d'utilisation 2019-08-17
Flo38
05/09/2020
France
Partie de promotion
Irréprochables
Ma femme est très satisfaite de ces coussins d’allaitement , ils sont extrêmement confortables , l’absorption 0 failles , et ils tiennent bien en place . Nous les recommandons vivement pour toutes les mamans .
Avantages
Grande absorption , tenue irréprochable et grand confort
Contre
Aucuns
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement
Date d'utilisation 2020-08-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement
Date d'utilisation 2020-08-05
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.