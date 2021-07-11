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Philips AventTire-lait manuel

SCF430/13

4.6
| (365) Avis | 98% recommandent ce produit
Tirage confortable, où que vous soyez
Le tire-lait manuel portable Philips Avent est doté de la technologie Natural Motion, qui s'inspire de la succion de bébé pour un écoulement rapide. S'adapte à toutes les tétines et permet de régler facilement le rythme et l'aspiration. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus d'informations ci-dessous
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Technologie Natural Motion, pour un débit de lait rapide

Tirage confortable, où que vous soyez

  • Tirez, conservez, nourrissez facilement

  • Kit essentiel

Facilite une montée de lait rapide

Facilite une montée de lait rapide

L'anneau innovant en silicone, inspiré par la manière de téter des bébés, stimule le mamelon pour faciliter une montée de lait rapide. Pour un tirage de lait confortable et efficace.

Coussin en silicone souple adaptatif de taille unique

Coussin en silicone souple adaptatif de taille unique

Une taille unique. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre anatomie. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

365

Avis

98%

recommandent ce produit

2

11/07/2021

France

France

Tire lait Manuel

Pour ma 1er expérience avec un tire lait manuel je le trouve très discret pour le transporter dans son sac. Agréable et sans fuite lors du tirage du lait. Et facile d’entretien et d’utilisation. Je le recommande vivement.

Avantages

Petit et efficace

Contre

Manque une housse de transport ou de rangement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel

27/06/2021

France

France

Idéal pour les jeunes mamans !

Jolie découverte de ce tire-lait manuel, praticité, utilisation, nettoyage, manipulation, ... idéal pour des jeunes mamans allaitantes

Avantages

Discret et facilement manipulable, ce tire-lait regroupe tous les avantages pour accompagner les jeunes mères dans l'aventure de l'allaitement : prise en main rapide, utilisation sans douleur, nettoyage facile, ...

Contre

Aucun trouvé pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel

26/06/2021

France

France

Excellent tire lait

Le Tire lait manuel de marque AVENT est LE tire lait a recommander. Pratique,facile d'utilisation et peu encombrant. Le tire lait avent tire le lait facilement et sans ressentir la moindre douleur.  Ideal pour exprimer son lait n’importe où, n'importe quand. L'expression du lait maternel devient simple, rapide et agréable. De plus, le biberon AVENT permet d'alterner l'allaitement du sein au biberon facilement. Sa tétine douce en forme de sein aide bébé à tétée naturelle et imite la sensation du sein. Ainsi, le passage du sein au biberon se fait en douceur.

Avantages

Peu encombrant facile d'utilisation. Ideal pour les bébés allaiter.

Contre

Biberon de petite taille. Il faut racheter un biberon d'une plus grande capacité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. D'après : (1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ».

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes (caucasiennes), USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).

  3. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.