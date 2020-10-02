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SCF639/05
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
SCF560/27
SCF563/27
Standard
Pour un rangement en toute simplicité.
Pour une maniabilité maximale.
Peut être utilisé en toute sécurité dans un chauffe-biberon, un micro-ondes, un lave-vaisselle et un stérilisateur.
4.1
sur 6
138
Avis
Emmylee
02/10/2020
France
Acheteur vérifié
Top
Je recommande cet article aux mamans allaitantes ! Dispose d'un adaptateur pour tire lait, c'est top. Pas besoin de transvaser. Plus qu'à mettre le couvercle et c'est fini.
Avantages
Simple d'utilisation
Contre
Petits
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel
pascolettie
19/09/2020
France
Acheteur vérifié
au top
je pense que ce produit répond parfaitement à sa foncton première de conserver coorectement et idéalement le lait maternel.
Avantages
souple facile a ouvir mais ferme bien
Contre
manque graduation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel
Oui, je recommande ce produit
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Virginie21190685
14/09/2020
France
Partie de promotion
Très bon produits
très bonne conservation du lait maternel, facilité de nettoyage, les pots se clippent bien et sont bien hermétique
Avantages
facilité de transport
Contre
la quantité de lait dans un pot
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.