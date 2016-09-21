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Permettent de stimuler et d'apaiser
Le produit Philips Avent SCF258/02 aide à stimuler et apaiser.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
SCF398/11
Stimule et apaise
Utilisation à froid ou chaud
2 pièces
Pour soulager les seins douloureux ou engorgés. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur. Utilisez impérativement les housses.
Développé en collaboration avec une sage-femme et une conseillère en allaitement au service des mamans souhaitant allaiter depuis 20 ans.
Plus doux sur la peau
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.