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CP9885
Ajoute de la flexibilité à votre pot de conservation
L'adaptateur vous permet de fixer directement le pot de conservation à votre tire-lait ou de le transformer en biberon.
Ce produit
Avent
Adaptateur pour pot de conservation
4,49 €
Pot de conservation
30,99 €
4,49 €
4,49 €
Tire-lait
Bleu
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.