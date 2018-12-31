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Philips Avent Breast PumpsTube pour diaphragme

CP9285/97

Assure la puissance d’aspiration de votre tire-lait manuel

Le tube et le diaphragme en silicone créent l’aspiration nécessaire pour tirer manuellement votre lait maternel

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Assure la puissance d’aspiration de votre tire-lait manuel

  • Blanche

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