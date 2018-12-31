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CP9285/97
Assure la puissance d’aspiration de votre tire-lait manuel
Le tube et le diaphragme en silicone créent l’aspiration nécessaire pour tirer manuellement votre lait maternel
Blanche
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.