Tire-lait double complet

Une nouvelle ère s'annonce pour les tire-laits, avec une technologie présentant un équilibre parfait entre l'aspiration et la stimulation des mamelons, inspirée de la manière dont les bébés tètent. Le tire-lait électronique Philips Avent optimise en permanence le débit de lait et s'adapte en douceur à la taille et à la forme de vos mamelons. Voir tous les avantages