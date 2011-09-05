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Niet meer leverbaar

Philips AventHandkolf

SCF300/20

4.2
| (9) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Meer kolven in minder tijd.
Klinisch bewezen: de unieke, extra efficiënte Philips Avent BPA-vrije handkolf SCF300/20 kolft meer melk af dan een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische kolf*.
Bekijk alle voordelen

Borstkolf, geïnspireerd door de natuur

Meer kolven in minder tijd.

  • Met fles (125 ml)

Gepatenteerd massagekussentje

Gepatenteerd massagekussentje

De vijf zachte massagepunten van de Philips Avent-borstkolf trekken samen en ontspannen tijdens het kolven om samen met het vacuüm het zuigen van je baby na te bootsen.

Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

9

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3
1

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handmilchpumpe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handmilchpumpe

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Voorwaarden

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).