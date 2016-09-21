ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto

Philips Avent2-in-1 thermokompres

SCF258/02

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Werkt stimulerend en verzachtend

De Philips Avent SCF258/02 werkt stimulerend en verzachtend.

Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Compatibele producten
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Borstkolf

SCF395/01

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF395/31

Single electric rechargeable

Single electric rechargeable

SCF396/31

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF397/31

Handkolf

Handkolf

SCF430/20

Handkolf

Handkolf

SCF430/13

Handkolf

Handkolf

SCF430/16

Handkolf

Handkolf

SCF430/10

Elektrische borstkolf Advance

Elektrische borstkolf Advance

SCF391/11

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF398/11

Om voor de borstvoeding de melkafgifte alvast te stimuleren

Werkt stimulerend en verzachtend

  • Stimulerend en verzachtend

  • Warm of koud te gebruiken

  • 2 stuks

Koud gebruik: voor pijnlijke of gezwollen borsten

Koud gebruik: voor pijnlijke of gezwollen borsten

Voor pijnlijke of gezwollen borsten. Bewaren in koelkast of vriezer. Altijd met hoezen gebruiken.

Ontwikkeld in samenwerking met een borstvoedingsdeskundige

Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.

Inclusief zachte hoezen

Inclusief zachte hoezen

Voor nog meer comfort op de huid

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 