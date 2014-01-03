Refurb Friday komt eraan – mis het niet!
    • Ultieme bescherming voor je moedermelk Ultieme bescherming voor je moedermelk Ultieme bescherming voor je moedermelk

      Philips Avent Bewaarzakken voor moedermelk

      SCF603/50

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Ultieme bescherming voor je moedermelk

      Met de bewaarzakken voor moedermelk van Philips AVENT kun je je kostbare moedermelk veilig opbergen. Ze kunnen worden opgeborgen in de koelkast of vriezer en zijn voorgesteriliseerd voor onmiddellijk gebruik.

      Bekijk alle voordelen

      Ultieme bescherming voor je moedermelk

      Bewaarzakken voor moedermelk van 180 ml

      • Opbergen
      • Voorgesteriliseerd
      • 50 zakken
      Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting

      Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting

      Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting om je moedermelk veilig te bewaren

      Voorgesteriliseerde zak met manipulatiebestendige verzegeling

      Voorgesteriliseerde zak met manipulatiebestendige verzegeling

      Verzegeling geeft aan dat de voorgesteriliseerde zak niet is geopend voor het eerste gebruik, voor volledige hygiëne

      Vriezerbestendig met versterkte naden en dubbellaagse zak

      Vriezerbestendig met versterkte naden en dubbellaagse zak

      Versterkte zijnaden en dubbellaags materiaal zodat je zeker weet dat je moedermelk veilig kan worden bewaard in de vriezer of koelkast

      Brede opening voor eenvoudig vullen en uitschenken

      Brede opening voor eenvoudig vullen en uitschenken

      Door de brede en stevige opening van de zak kun je deze gemakkelijk vullen met moedermelk en moedermelk uitschenken

      Door het stevige ontwerp van deze zak blijft deze zelf staan

      Door het stevige ontwerp van deze zak blijft deze zelf staan

      Door het stevige ontwerp van deze zak blijft deze zelf staan en door de brede en stevige opening van de zak kun je deze gemakkelijk vullen met moedermelk en moedermelk uitschenken

      Zakken kunnen plat liggen voor eenvoudig opbergen

      Zakken kunnen plat liggen voor eenvoudig opbergen

      Zakken kunnen plat liggen voor eenvoudig opbergen in de vriezer of koelkast

      Deze zak is gemaakt van BPA-vrij materiaal

      Deze zak is gemaakt van BPA-vrij materiaal

      Deze zak is gemaakt van BPA-vrij materiaal

      Technische specificaties

      • Capaciteit

        Tas
        6oz/180ml

      • Afmetingen

        Hoogte
        25,6  cm
        Breedte
        9,9  cm

      • Ontwerp

        Gebruiksvriendelijk
        Brede, stevige opening
        Vertrouwd
        Manipulatiebestendige verzegeling
        Robuust
        Zak blijft zelf staan
        Ultieme bescherming
        Versterkte naden

      • Kenmerken

        Lekvrij
        Veilige, dubbele ritssluiting
        Materiaal
        Duurzame, dubbellaagse zak

      • Inclusief

        Tas
        50  stk

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
