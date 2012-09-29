ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van enkel product
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto

Niet meer leverbaar

Philips AventEnkele elektronische borstkolf

SCF312/13

4.3

| (42) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Ontworpen voor jouw comfort

Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan en wordt je melkproductie mogelijk ook minder. Het is dus belangrijk dat je ontspannen bent en je comfortabel voelt. Onze borstkolf is ontwikkeld voor optimaal comfort tijdens het afkolven.

Bekijk alle voordelen

Borstkolf met massagekussens voor optimaal comfort

Ontworpen voor jouw comfort

  • Er-op-uitset

Kan indien gewenst ook als handkolf worden gebruikt

Kan indien gewenst ook als handkolf worden gebruikt

Kan indien wenselijk ook als handkolf worden gebruikt

Zacht, maar toch een effectief resultaat

Zacht, maar toch een effectief resultaat

De zachte zuigkracht van de Philips Avent-borstkolf imiteert het zuigen van je baby, voelt comfortabel en is effectief

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

42

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

2

29/09/2012

Nederland

Nederland

een fijne kolf voor langdurig gebruik

bij mijn zoon van 2 heb ik hem al gebruikt (1jaar bv gegeven) daarna netjes opgeborgen en nu gebruik ik hem weer voor mijn dochter van 4 mnd. heb wel even een nieuw setje reserveonderdeeltjes gekocht. ik kan ondertussen wel dromen hoe hij in en uit mekaar moet worden gehaald, maar heb er verder ook nooit problemen mee gehad.. snelheid kan je zelf instellen en tussendoor veranderen, dat vond ik heel fijn omdat je vaak toch wel even bezig bent met het kolven (soms meerdere keren per dag) en je bijvoorbeeld in het begin wat sneller wilt en daarna wat langzamer. hardheid van het zuigen paste ik aan door hem iets minder ver in te knijpen. was vooral aan het begin fijn voor als de toeschietreflex nog moet komen. nadeeltje is dat doordat mijn tepels iets hoger zitten ik iets voorover moet bukken om te kolven, vooral als ik wat meer stuwing heb. kolftasje is ook ideaal, ik gebruik wel 2 extra koelelementen naast degene die erbij zitten, i.v.m. lange reistijd. hij is ook makkelijk schoon te maken. en het massagekussentje is erg prettig, ik was hem een keer vergeten maar dan mis je hem echt. en je kan kiezen hoe je je stroom wilt hebben en dat is handig als je een keer ergens bent waar je niet makkelijk bij een stopcontact kan. nog één opmerking: bij de reserve onderdeeltjes zat een wit plattig rond dingetje i.p.v. het witte tuutje wat je eerst kreeg en die vond ik niet heel fijn omdat de melk er niet goed langs stroomde waardoor ik een paar keer moest "loskoppelen"om het vacuum te verbreken omdat anders de kolf overstroomde.. maar dat witte tuutje werkt wel perfect en is ook makkelijker schoon te maken.. maar al met al echt een fijne kolf waar ik al lang plezier van heb en nog lang plezier van wil hebben.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF312/13 Enkele elektronische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF312/13 Enkele elektronische borstkolf

29/09/2012

Nederland

Nederland

een fijne kolf voor langdurig gebruik

bij mijn zoon van 2 heb ik hem al gebruikt (1jaar bv gegeven) daarna netjes opgeborgen en nu gebruik ik hem weer voor mijn dochter van 4 mnd. heb wel even een nieuw setje reserveonderdeeltjes gekocht. ik kan ondertussen wel dromen hoe hij in en uit mekaar moet worden gehaald, maar heb er verder ook nooit problemen mee gehad.. snelheid kan je zelf instellen en tussendoor veranderen, dat vond ik heel fijn omdat je vaak toch wel even bezig bent met het kolven (soms meerdere keren per dag) en je bijvoorbeeld in het begin wat sneller wilt en daarna wat langzamer. hardheid van het zuigen paste ik aan door hem iets minder ver in te knijpen. was vooral aan het begin fijn voor als de toeschietreflex nog moet komen. nadeeltje is dat doordat mijn tepels iets hoger zitten ik iets voorover moet bukken om te kolven, vooral als ik wat meer stuwing heb. kolftasje is ook ideaal, ik gebruik wel 2 extra koelelementen naast degene die erbij zitten, i.v.m. lange reistijd. hij is ook makkelijk schoon te maken. en het massagekussentje is erg prettig, ik was hem een keer vergeten maar dan mis je hem echt. en je kan kiezen hoe je je stroom wilt hebben en dat is handig als je een keer ergens bent waar je niet makkelijk bij een stopcontact kan. nog één opmerking: bij de reserve onderdeeltjes zat een wit plattig rond dingetje i.p.v. het witte tuutje wat je eerst kreeg en die vond ik niet heel fijn omdat de melk er niet goed langs stroomde waardoor ik een paar keer moest "loskoppelen"om het vacuum te verbreken omdat anders de kolf overstroomde.. maar dat witte tuutje werkt wel perfect en is ook makkelijker schoon te maken.. maar al met al echt een fijne kolf waar ik al lang plezier van heb en nog lang plezier van wil hebben.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF312/13 Enkele elektronische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF312/13 Enkele elektronische borstkolf

16/04/2012

Nederland

Nederland

Handig om mee te nemen, kolf werkt prettig!

Uitgebreide kolfset. De electrische kolf werkt prettig, goede ervaringen ermee. Het motortje is wel hoorbaar, maar ik vind het niet storend. Kan op batterijen, of stroom gebruikt worden. Uit elkaar halen is een beetje lastig, even een handigheidje. Opletten bij het uit elkaar halen, er blijft best wat melk in de kolf achter. Dit kan je wel weer in het flesje gieten (zonde om te verknoeien, toch). Goede service; lek onderdeeltje werd snel vervangen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF312/13 Enkele elektronische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF312/13 Enkele elektronische borstkolf

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.